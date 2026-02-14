Зеленський наголосив, що українська сторона готова до обміну полоненими за різними форматами

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 лютого, заявив, що наразі близько сім тис. українських громадян утримуються в російському полоні, тоді як в Україні перебувають приблизно чотири тис. російських військових.

Зеленський наголосив, що українська сторона готова до обміну полоненими за різними форматами.

«Якщо Росія погодиться на обмін “всіх на всіх” – це ідеально. Формат “1000 на 1000” теж прийнятний, а навіть “100 на 100” є позитивним кроком», – зазначив він під час спілкування з медіа на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Президент підкреслив, що будь-який обмін є кроком до повернення українців додому та полегшення гуманітарної ситуації.

Відомо, що протягом 2025 року із російського полону повернули 2080 військових та 230 цивільних українців. Це майже на тисячу громадян більше, ніж за 2024 рік.

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими, у межах якого вдалося повернути 157 українців. Перед цим обмін полоненими відбувався 2 жовтня 2025 року. Тоді Україна повернула з російського полону 185 військових та 20 цивільних.