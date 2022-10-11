Зранку 11 жовтня окупанти випустили по Запоріжжю 12 ракет С-300

Російські війська вчергове обстріляли Запоріжжя. Під ворожі обстріли реактивними системами залпового вогню та аритилерії потрапили місто Оріхів та селище Степногірськ. Відомо про 7 загиблих, ще 7 отримали травми.

«Знову під ударом Запорізька область. Російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт Степногірськ. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 осіб і ще стільки ж травмовані», – повідомив близько 20:40 вівторка, 11 жовтня, радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що на місці вже працюють відповідні служби.

Зазначимо, що останні дні російські війська посилено обстрілюють Запоріжжя, внаслідок цих обстрілів постійно гинуть цивільні. Сьогодні зранку окупанти випустили по обласному центру 12 ракет С-300. За інформацією голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, ракети поцілили в громадські об'єкти. Два снаряди влучили в автосалон – загинула одна людина, виникла пожежа, інші ракети вразили навчальний заклад. Також було пошкоджено школу та амбулаторію.