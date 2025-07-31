Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Краматорську

Вдень четверга, 31 липня, росіяни атакували Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина. Про це повідомив голова ОВА Донецької області Вадим Філашкін.

За даними «Суспільного», вибух у Краматорську пролунав о 14:10. Російські окупанти вдарили по багатоповерховому будинку, що розташований у центрі міста.

«Росіяни завдали прицільного удару по п’ятиповерхівці, половина будинку зруйнована вщент», – повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина, ще 11 – отримали травми. За інформацією Вадима Філашкіна, серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані. На місці обстрілу працюють всі екстрені служби.

Доповнено. Вадим Філашкін повідомив, що для атаки на місто росіяни застосували керовану авіаційну бомбу (КАБ). Також за даними начальника ОВА, під завалами будинка можуть перебувати люди.

Нагадаємо, 22 липня росіяни також вдарили по багатоповерховому будинку у Краматорську, застосувавши «ФАБ-250» із модулем УМПК. Внаслідок обстрілу загинув 10-річний хлопчик, ще восьмеро людей віком від 20 до 58 років отримали травми.