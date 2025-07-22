Росіяни обстріляли багатоповерхівку у Краматарську

В ніч на вівторок, 22 липня, росіяни атакували Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула дитина. Про це повідомили начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко та обласна прокуратура.

Для атаки на місто росіяни застосували «ФАБ-250» із модулем УМПК. Боєприпас влучив у багатоповерховий будинок, там розпочалась пожежа. Внаслідок обстрілу загинув 10-річний хлопчик, ще восьмеро людей віком від 20 до 58 років отримали травми.

За даними начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, протягом доби росіяни 22 рази обстріляли населені пункти області. Внаслідок атак загалом постраждали 16 людей, ще дві людини, жителі Зарічного та Костянтинівки, – загинули.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч на 21 липня росіяни ракетами та ударними дронами атакували Івано-Франківськ. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей, серед них – 11-річний хлопчик. Це був наймасштабніший обстріл міста від початку повномасштабної війни.