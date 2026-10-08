Росіяни вдарили по складу мережі «Ашан»

Мережа супермаркетів «Ашан» повідомила, що її склад потрапив під російський обстріл. Співробітники мережі не постраждали.

Атака на склад «Ашану» сталася у вівторок, 7 жовтня. Під російський обстріл потрапило приміщення, де зберігалися свіжі продукти. У компанії запевнили, що завдяки злагодженим діям команди мережі постраждалих серед працівників немає.

«Найважливіше – жоден співробітник не постраждав. Дякуємо нашим командам за стійкість та злагоджену роботу у складних умовах», – йдеться у повідомленні.

У мережі не уточнили місце та масштаби збитків.

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Зауважимо, що 7 жовтня росіяни здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши крилаті та балістичні ракети, авіабомби та ударні дрони. Під обстріл потрапили Київ та область, Дніпро, а також Полтавщина, Кіровоградщина та Запоріжжя. На Чернігівщині росіяни ракетою вдарили по пʼятиповерховому будинку. Станом на 8 жовтня внаслідок цієї атаки відомо про 22 загиблих.

Нагадаємо, росіяни посилили атаки на цивільну інфраструктуру. Зокрема, окупанти атакують склади, де зберігаються товари супермаркетів, а також аптек. Через збитки від обстрілів Група торгово-промислових компаній Fozzy Group повідомила про скорочення працівників з 1 листопада. Крім того, мережі супермаркетів «АТБ» та «Ашан» також ввели ліміти на купівлю низки продуктів в одному чеку.