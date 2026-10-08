Росіяни вдарили по складу мережі супермаркетів «Ашан»
Працівники мережі не постраждали
Мережа супермаркетів «Ашан» повідомила, що її склад потрапив під російський обстріл. Співробітники мережі не постраждали.
Атака на склад «Ашану» сталася у вівторок, 7 жовтня. Під російський обстріл потрапило приміщення, де зберігалися свіжі продукти. У компанії запевнили, що завдяки злагодженим діям команди мережі постраждалих серед працівників немає.
«Найважливіше – жоден співробітник не постраждав. Дякуємо нашим командам за стійкість та злагоджену роботу у складних умовах», – йдеться у повідомленні.
У мережі не уточнили місце та масштаби збитків.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Зауважимо, що 7 жовтня росіяни здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши крилаті та балістичні ракети, авіабомби та ударні дрони. Під обстріл потрапили Київ та область, Дніпро, а також Полтавщина, Кіровоградщина та Запоріжжя. На Чернігівщині росіяни ракетою вдарили по пʼятиповерховому будинку. Станом на 8 жовтня внаслідок цієї атаки відомо про 22 загиблих.
Нагадаємо, росіяни посилили атаки на цивільну інфраструктуру. Зокрема, окупанти атакують склади, де зберігаються товари супермаркетів, а також аптек. Через збитки від обстрілів Група торгово-промислових компаній Fozzy Group повідомила про скорочення працівників з 1 листопада. Крім того, мережі супермаркетів «АТБ» та «Ашан» також ввели ліміти на купівлю низки продуктів в одному чеку.