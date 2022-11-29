Концепція БТГ відігравала важливу роль у російській воєнній доктрині протягом останніх десяти років

Росія, схоже, вирішила відмовитися від тактики розгортання батальйонно-тактичних груп (БТГ) в Україні, оскільки реалії війни, яку ведуть українські війська, показали навіть російському командуванню, що концепція БТГ має низку внутрішніх недоліків. Про це йдеться в аналітичному зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначають британські розвідники, в останні три місяці російські війська значною мірою припинили розгортання батальйонно-тактичних груп. Досі ця концепція була ключовою у російській воєнній доктрині упродовж останнього десятиліття.

«Концепція БТГ відігравала важливу роль у російській воєнній доктрині протягом останніх десяти років і передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, у тому числі бронетехніки, розвідки та (на відміну від звичайної західної практики) артилерії», – пояснили у британському оборонному відомстві.

Однак реалії сучасної війни змусили переглянути тактику навіть консервативне російське командування. Адже назовні вилізли внутрішні недоліки концепції БТГ

Розвідники вказують, що кілька внутрішніх недоліків концепції були виявлені у високоінтенсивних, широкомасштабних бойових діях війни в Україні.

«Відносно невеликий розподіл бойової піхоти на БТГ часто виявлявся недостатнім. Децентралізований розподіл артилерії не дозволив Росії повністю використати свою перевагу в кількості гармат; і деякі командири БТГ були уповноважені гнучко використовувати можливості так, як була розроблена модель БТГ», – розповіли у Міноборони Британії.

Зазначимо, що кількість батальйонних тактичних груп ЗС Росії, які були використані у війні з Україною, та їх склад приблизно відомі. Перед війною на кордоні було зосереджено до 120 БТГ, а усього у ЗС РФ їх було до 170. Ці БТГ були створені на основі бойових б-нів (мотострілецьких та танкових, морської піхоти та ВДВ), посилених танковими та мотострілецькими ротами, батареями артилерії та ППО, взводами забезпечення.

Нагадаємо, раніше британська розвідка вказала на найвразливішу ділянку оборони росіян на Донбасі.