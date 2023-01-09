Після невдалої спроби захопити Соледар на Донеччині ворог переформатувався, змінив тактику і почав новий потужний штурм. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм. Наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців.

«Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців», – розповіла заступниця міністра.

Маляр наголошує, що українські захисники мужньо боронять кожний метр рідної землі. За її словами, просто в ці хвилини тривають жорстокі бої.

Раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що заяви російської пропаганди про нібито захоплення Соледара не відповідають дійсності. За його словами, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив. Біля міст Донеччини Соледар та Бахмут наразі йдуть найзапекліші бої з російськими окупантами.