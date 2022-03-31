Глава британської радіоелектронної розвідки GCHQ Джеремі Флеммінг заявив, що російські військові в Україні випадково збили один зі своїх літаків.

Флемінг також зазначив, що деякі російські солдати під час війни в Україні відмовилися виконувати накази свого керівництва. Крім того, вони деморалізовані, у них погана екіпіровка і великі втрати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Також російські військові відчувають проблеми з логістикою, а командування перебуває в хаосі.

Раніше Джеремі Флеммінг заявив, що Володимир Путін переоцінив здатність армії Російської Федерації здобути швидку перемогу в Україні, а главі Кремля брешуть про провали військової кампанії.

Нагадаємо, за останню добу повітряні сили ЗСУ збили чотири російські винищувачі. Загалом від початку повномасштабної війни Росії в Україні знищено понад 130 літаків. За даними Генштабу ЗСУ, у перші дні війни – 26 лютого – вже був випадок, коли корабель Чорноморського флоту РФ знищив російський військовий літак над Чорним морем.