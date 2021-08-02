Росія випробовує свою сумнівну однокомпонентну вакцину Sputnik Light на мешканцях окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони в понеділок, 2 серпня.

Росіяни провели агітаційну кампанію на тимчасово окупованих територіях України вакцинації препаратом Sputnik V, зазначає ГУР МО. Однак виявилося, що Росія насправді використовує її однокомпонентного двійника Sputnik Light, вводячи людей в оману.

Самий препарат розроблений на основі іншої російської вакцини Sputnik V та не схвалений Європейського агентства з лікарняних виробів (ЕМА) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

«Жителі так званої ЛДНР можуть стати банально піддослідними кроликами для російських фармацевтів, які випробовують на них новий варіант своєї вакцини Sputnik Light, перш ніж запропонувати її росіянам», – зазначено в повідомлені.

ГУР МО також заявило, що Росія намагається приховати факти завезення своїх вакцин на тимчасово окуповані українські території.

«Провівши випробування своєї сумнівної вакцини на мешканцях так званих ЛНР та ДНР, РФ не нестиме за загибель чи хвороби людей жодної відповідальності, у той час, як результат її випробувань на громадянах Росії повністю ляже на плечі російських фармацевтів. Скільки людей вб’є ця вакцина насправді – не дізнається ніхто», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Європейське агентство з лікарняних виробів (ЕМА) наразі не схвалили до використання російську вакцину Sputnik V.

Крім того, ВООЗ раніше виявила порушення на заводі з виробництва російської вакцини. Проблеми стосувалися стерильності, відстеження та ідентифікації партій вакцин. А про серйозні дефекти та високі ризики використання Sputnik V також заявляв і бразильський регулятор.

Загалом препарат схвалили до використання регулятори кількох країн, зокрема Білорусі, Туреччини, Венесуели, Алжиру, Сербії, Парагваю, Болівії та Аргентини. Президент останньої заразився Covid-19 після щеплення російською вакциною.