Наслідки нічної атаки на Донеччину

У ніч на суботу, 8 березня, російські окупанти атакували Україну, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники. Загалом росіяни випустили майже 150 повітряних цілей – більшість із них вдалося знищити, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

З 20:00 7 березня окупанти випустили дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та одну крилату ракету Іскандер-К із Ростовської області Росії. Крім того, росіяни атакували Україну 145 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів з російських Міллерово, Курська, Шаталова, Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Силам ППО вдалося збити 79 ударних безпілотників та БпЛА інших типів. Ворожі цілі знищили над:

Харківщиною

Полтавщиною

Сумщиною

Чернігівщиною

Черкащиною

Київщиною

Кіровоградщиною

Дніпропетровщиною

Запоріжжям

Донеччиною

Миколаївщиною

Одещиною.

Ще 54 безпілотники-імітатори локаційно втратили без негативних наслідків.

Результат роботи ППО у ніч на 8 березня

Внаслідок ворожої атаки постраждала Донеччина – російські окупанти атакували ракетою «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та дроном «Герань-2» місто Добропілля. Внаслідок атаки там загинули 11 людей, 30 зазнали поранень.

Також внаслідок нічної атаки постраждала Харківщина – російський дрон уразив цивільне підприємство у Богодухові, внаслідок чого там загинули три людини. Ще семеро отримали поранення.