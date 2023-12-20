За ніч вдалося зити 18 із 19 дронів

Російські окупанти у ніч на середу, 20 грудня, вчергове атакували області України дронами-камікадзе. Загалом ворожі об’єкти зафіксували та знищили у вісьмох областях, повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Окупанти випустили по українських областях 18 безпілотників іранського виробництва Shahed. БПЛА летіли з тимчасово окупованого півострова Крим.

«Усього зафіксовано пуски 19 шахедів, 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Результати роботи ППО у ніч на 20 грудня

Вибухи лунали, зокрема, на Київщині та Харківщині. На підході до столиці вдалося збити усі безпілотники, а у Харківській області все ж є влучання, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, попередньо відбулося два влучання, наслідки з’ясовують.

«Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт», – заявив Ігор Терехов.

Окрім того, росіяни завдали по Харківщині удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300. За попередньою інформацією, постраждалих немає.