Безпілотник «Князь Владимир Святославич» розробив російський науково-виробничий центр «Ушкуйник»

Українські військові збили новий російський ударний безпілотник «Князь Владимир Святославич», який окупанти позиціонують як дрон для ураження цілей на середніх дистанціях. Для його знищення бійці використали дрон-перехоплювач, переданий у межах проєкту «Дронопад». Про успішне перехоплення повідомили у четвер, 15 жовтня, представники проєкту «Повернись живим».

«Ворогом цей безпілотник заявлений як “ударний для середніх дистанцій”. Але до цілі він не долетів – один із підрозділів “Дронопаду” збив його перехоплювачем, який ми передали бійцям завдяки вашим донатам», – йдеться у повідомленні.

Це — новий російський дрон-камікадзе «Князь Владимир Святославич». Був. Ворогом цей безпілотник заявлений як «ударний для середніх дистанцій». Але до цілі він не долетів — один із підрозділів «Дронопаду» збив його перехоплювачем, який ми передали бійцям завдяки вашим донатам. Не втомлюємось повторювати, що ваша підтримка проєкту — менше загроз на фронті та в тилу. Донатьте на «Дронопад» https://t.co/OhWCu03tfT — Повернись живим (@BackAndAlive) October 15, 2026

Безпілотник «Князь Владимир Святославич» розробив російський науково-виробничий центр «Ушкуйник». Як повідомляє «Мілітарний», апарат має незвичну кільцеву конструкцію крила, у якій його кінці з'єднані між собою. За оцінкою фахівців видання, корисне навантаження КВС може бути співмірним із можливостями іншого російського безпілотника – «Князь Вандал Новгородский». Ймовірно, маса бойової частини нового апарата сягає 3 кг.

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Кільцева конструкція крила має зменшувати кінцеві вихори та покращувати аеродинамічну ефективність. Завдяки замкненому контуру крила повітряний потік спрямовується вниз, що створює додаткову підйомну силу. Водночас характеристики безпілотника можуть залежати від режиму польоту. Зокрема, за надмірного збільшення кута атаки потік повітря може зриватися з верхньої поверхні крила, через що підйомна сила різко зменшується, а керованість апарата погіршується.

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Дрон-перехоплювач, яким українські військові знищили новий російський безпілотник, передали бійцям завдяки донатам на проєкт «Дронопад». Його мета – забезпечувати групи прикриття всім необхідним для знищення російських розвідувальних та ударних безпілотників. Для перехоплення повітряних цілей військові використовують модернізовані FPV-дрони.

Організатори закликають долучатися до збору за посиланням, наголошуючи, що підтримка проєкту допомагає зменшувати загрози для українських військових і цивільних.

Нагадаємо, 30 вересня російські війська вперше застосували на реактивному безпілотнику спеціальний боєзаряд для ураження високовольтних опор і металевих конструкцій мостів.