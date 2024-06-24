На місці події виникла пожежа

Уранці понеділка, 24 червня, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Одесі, унаслідок чого виникла пожежа. Про це написав керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Керівник ОВА повідомив про постраждалих на місці події, їхню кількість уточнюють.

У патрульній поліції Одеської області додали, що регулюють дорожній рух та забезпечують проїзд спецтранспорту біля місця події.

Відомо про двох травмованих внаслідок російської атаки на Одесу, повідомив міський голова Труханов. Також з-під завалів вдалось врятувати собаку.

Оновлено о 10:01. За даними голови Одеської ОВА, кількість постраждалих зросла до трьох. Це 19-річний хлопець та двоє чоловіків 50 та 58 років. Вони в лікарні.

Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що стан трьох травмованих – середнього ступеня важкості. Загиблих внаслідок ранкової атаки по цивільній інфраструктурі міста немає, додав мер.

Варто додати, що 0 7:49 Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку, утім пізніше попередили про дві ракети в напрямку Одеської області. Близько 8 години ранку у місті було чутно вибухи, повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.