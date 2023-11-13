Міноборони Росії заявило, що відбулася провокація

Низка російських пропагандистських медіа у понеділок, 13 листопада, поширила інформацію про начебто перегрупування російських військовослужбовців на півдні України. Проте, за кілька хвилин після публікації ЗМІ видалили цю новину та заперечили її.

Посилаючись на міністерство оборони Росії пропагандистські медіа повідомили про нібито перекидання військ на вигідніші позиції. Зокрема, йшлося про угруповання росіян «Днєпр», яке мало передислокуватися на схід від річки Дніпро.

Новину опублікували провідні російські пропагандистські ЗМІ

За даними російських ЗМІ, перегрупування окупантів має спрямувати частину військ на інші напрямки. Про які саме напрямки йшлося, пропагандистські медіа не уточнили.

За кілька хвилин після публікації новин російські медіа видалили інформацію, заявивши про її «анулювання». Причиною скасування новини росіяни називають те, що вона була нібито помилковою. Поширили, а згодом видалили інформацію про росіян на півдні України пропагандистські «РИА Новості», ТАСС та РБК.

Згодом повідомлення про перекидання військ заперечили

У коментарі пропагандистам російське Міноборони повідомило, що нібито відбулася провокація. Представник міністерства заявив, що розсилання «хибного повідомлення» від імені пресцентру Міноборони є «провокацією».

Російські телеграм-канали із посиланням на джерела пропагандистських ЗМІ, заявили, що дані про передислокацію російських військ начебто надійшла до медіа з фейкового акаунту російського Міноборони. У «провокації» традиційно звинуватили Україну.

Зазначимо, інформація про нібито перекидання військ окупантів з’явилася на тлі новин про успіхи українських військовослужбовців на лівому березі Херсонщини. Зокрема, на лівобережжі вперше помітили бронетехніку ЗСУ – як йдеться у зведенні ISW, 6 листопада російські мілблогери поширили фото, на якому нібито гусенична транспортна машина-амфібія (ПТС) перевозить БМП ЗСУ на лівий берег біля Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від Дніпра).