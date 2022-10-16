Росіяни заявили про руйнівний обстріл окупаційної адміністрації Донецька
В будівлю влучила нібито ракета з комплексу HIMARS
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Внаслідок обстрілу будівля зазнала серйозних ушкоджень
Російські окупанти вранці в неділю, 15 жовтня, повідомили про вибухи, спричинені прильотами ракет в будівлю так званої «адміністрації» Донецька. Про це, зокрема, повідомила російська державна агенція «РИА Новости» і низка Telegram-каналів.
Пропагандисти повідомили, що будівля «міської адміністрації» Донецька пошкоджена внаслідок «обстрілу з боку українських військ».
Голова міської окупаційної адміністрації Донецька повідомив, що внаслідок обстрілу згоріло 3 автомобілі, у будівлі вибиті шибки.
Окупанти стверджують, що в будівлю влучила ракета з HIMARS. За їхніми словами, зазнала серйозних пошкоджень, обвалилася стеля, вибито вікна.
Підтверджень цієї інформації з боку України немає.
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