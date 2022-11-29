Окупанти мають намір провести мобілізацію на окупованих територіях півдня України

Росіяни звозять мобільні загони особливого призначення російської гвардії (ОМОН) для проведення мобілізації чоловіків на окупованих територій південних областей України, зокрема Херсонщини. Про це йдеться у повідомленні на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема підрозділи ОМОН з Дагестану прибули на лівий берег Херсонщини разом з працівниками воєнних комісаріатів з «ЛНР» та «ДНР». Відомо про їх розташування в селі Красне Каховського району.

«Новоприбулі окупанти не приховують, що у грудні особовий склад буде залучений до незаконного призову мешканців регіону з паспортами РФ. Проте не виключно, що під «мобілізацію» потраплять всі чоловіки, а не лише власники паспортів ворога», – йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву закликали мешканців тимчасово окупованих територій залишити регіон та не ставати ресурсом для ворога.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що у Росії найближчим часом можлива нова хвиля мобілізації. Водночас повідомлялося, що це погіршить загальну якість російських військ, що перекидаються на фронт.