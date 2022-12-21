Російська ППО збила власний вертоліт у Запорізькій області

Російська ППО збила власний вертоліт Ка-52 «Алігатор» у Запорізькій області. Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

Раніше пропагандистські Telegram-канали повідомляли, що нещодавно на Запоріжжі самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» С1 «успішно приземлив» повітряний об'єкт у нічний час. Згодом виявилось, що «жертвою» ППО став їхній гелікоптер Ка-52, відомий ще як «Алігатор».

У ЗСУ підтвердили інформацію роспропаганди про те, що представники «другої армії світу» збили власний Ка-52.

«Кацапське пво воно таке. Збити ракету « ніт! Збити власний гелікоптер чи літак ДА! Ми за другий варіант! А поки що весь екіпаж зенітчиків запрошуємо на святкову вечерю на їх честь», – повідомили у СтратКомі.

Загальні бойові втрати російських гелікоптерів від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 21 грудня становлять 267 одиниць техніки.