У СБУ закликають користувачів перевірити модель своїх роутерів

Співробітники СБУ спільно з ФБР та правоохоронними органами ЄС викрили масштабну шпигунську кампанію РФ, що діяла через зламані Wi-Fi-роутери. Найбільш уразливими виявилися пристрої зі застарілими системами захисту. Про це 7 квітня повідомив пресцентр Служби безпеки.

Як встановило слідство, після зламу таких пристроїв російські спецслужби перенаправляли інтернет-трафік через заздалегідь створену мережу DNS-серверів. Це дозволяло використовувати роутери як проміжні вузли для перехоплення конфіденційних даних – паролів, токенів автентифікації та іншої чутливої інформації, включно з електронною поштою, яка зазвичай захищена протоколами SSL і TLS.

За даними СБУ, отримані дані ворог планував використати для здійснення кібератак, інформдиверсій та збору розвідувальної інформації.

Російські спецслужби особливо цікавила інформація, якою обмінюються співробітники та військовослужбовці державних органів, підрозділи Сил оборони, підприємства оборонно-промислового комплексу.

У межах міжнародної кібероперації вдалося заблокувати понад 100 серверів і вивести з-під контролю РФ сотні маршрутизаторів в Україні. Це суттєво обмежило можливості російської військової розвідки та допомогло запобігти знищенню обладнання на програмному рівні.

Наразі правоохоронці продовжують заходи для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до кібератак.

У СБУ закликають користувачів перевірити модель своїх роутерів, оновити програмне забезпечення до актуальної версії та встановити всі доступні оновлення безпеки. Якщо виробник більше не підтримує пристрій, його рекомендують замінити на новіший.