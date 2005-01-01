Міноборони Росії заявило про відмову від ОС Windows

Міністерство оборони РФ вирішило відмовитися від операційної системи Windows від Microsoft і перейти на російську ОС Astra Linux. Про це з посиланням на директора з розвитку компанії-розробника РусБІТех Дмитра Донського повідомило російське агентство РБК.

«Міноборони прийняло рішення, що Linux є саме тією системою, на яку можна покластися. У реєстрі Мінкомзв'язку зараз близько 60 вітчизняних операційних систем, вибір припав на Linux», - розповів він.

За його словами, Astra Linux повністю відповідає вимогам російських збройних сил в сфері безпеки.

«Зараз більшість органів держвлади працюють на Windows. Крім того, що це імпортне програмне забезпечення, воно ще й небезпечне», - стверджує Донський.

Зазначимо, сам по собі Linux не є російською системою, але завдяки відкритому вихідному коду системи на її базі різні компанії створюють свої операційні системи.