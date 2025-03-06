Наслідки атаки БпЛА на Суми 6 березня

Уночі четверга, 6 березня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Наразі відомо про пошкодження та жертв у Харкові та Сумах.

Ворог влучив у складське приміщення на околиці Сум, там виникла пожежа. Через обстріл загинув 32-річний чоловік, який ймовірно працював охоронцем складського приміщення.

На місці працювали всі екстрені служби. Поліцейські зафіксували наслідки влучання та зібрали докази, повідомили в Нацполіції.

Окрім цього, уламки безпілотника-камікадзе «Герань» пошкодили дах, ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину багатоквартирного житлового будинку у Салтівському районі Харкова. Там виникла пожежа, яку загасили рятувальники.



«Пошкоджено вісім автомобілів, скління в дев’яти багатоквартирних будинках та дитячому навчальному закладі, розташованих поруч. Постраждала одна жінка – гостра реакція на стрес», – повідомив керівник Харківщини Олег Синєгубов.

Доповнено. Пресслужба «Нової пошти» повідомила, що два безпілотники знищили термінал компанії у Сумах. Загиблий чоловік працював у компанії-підрядника.



«2576 посилок, які були на території термінала, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень – понад 3,3 млн грн. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій», – ідеться в повідомленні.

Там також повідомили про можливі затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України.