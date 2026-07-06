Наслідки кібератаки можуть становити серйозну загрозу для критичної інфраструктури країни

Російські хакери отримали доступ до електронних скриньок урядовців Великої Британії та співробітників Міністерства закордонних справ. Викрадені дані, зокрема листи й паролі, продають на форумах у даркнеті за 60 тис. доларів. Про це у неділю, 5 липня, повідомила газета The Telegraph.

Серед постраждалих – ІТ-фахівці британських посольств у Таїланді та Маврикії, а також представники органів місцевої влади. Експерт із кібербезпеки Саїф Абед попередив, що наслідки кібератаки можуть становити серйозну загрозу для критичної інфраструктури країни. За його словами, вразливість може вплинути на роботу Національної служби охорони здоров'я, аптек, лабораторій, постачальників ліків та енергетичних компаній.

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Він зазначив, що уражені системи використовують програмне забезпечення, яке постраждало від уразливості FortiBleed. На його думку, саме такі злами нерідко стають першим етапом масштабних кібератак із використанням програм-вимагачів, що можуть поставити під загрозу безпеку пацієнтів по всій країні.

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Після інциденту Національний центр кібербезпеки Великої Британії видав термінове попередження та розпорядився негайно ізолювати всі скомпрометовані пристрої.

Як нагадує The Telegraph, у червні 2024 року пов'язані з Росією хакери вже атакували ІТ-систему медичної компанії Synnovis, через що британські лікарні були змушені скасувати понад тисячу операцій і близько двох тисяч прийомів пацієнтів.

Водночас прямих доказів причетності Росії до нинішньої кібератаки наразі немає. Однією з підстав для версії про російський слід є те, що код, використаний для зламу, був написаний російською мовою.

Нагадаємо, наприкінці квітня кіберполіцейські спільно з прокурорами викрили групу хакерів з Дрогобича на Львівщині, які зламали понад 610 тис. акаунтів на ігровій платформі Roblox та отримали майже 10 млн грн від їх продажу в Росію.