Російські окупанти затримали в Азовському морі турецьке судно, що прямувало з Маріуполя

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:2811420

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Вночі 8 червня російські силовики затримали в акваторії Азовського моря турецьке судно, яке вийшло із порту в Маріуполі та прямувало до італійської Венеції, повідомив керівник проекту «Майдан закордонних справ» Андрій Клименко, посилаючись на дані моніторингу.

З його слів, 8 червня приблизно о 01:00 був затриманий турецький балкер SAADET C. Судно прямувало з Маріуполя до італійського порту Венеція. Тривалість затримання не вдалось встановити через відсутність покриття автоматичної ідентифікаційної системи.

Проте відомо, що затримали судно приблизно за 15 миль на південний схід від Бердянської коси.

До слова, 31 травня 5 морських суден, які йшли з Бердянська та Маріуполя, ФСБ Росії затримала у Керченській протоці. Тоді російські силовики провели огляд водного транспорту. Клименко у зв’язку зі збільшенням кількості таких провокацій звернув увагу на те, що українська влада наразі відмовчується з цього приводу.

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