Російська пропаганда у суботу, 18 листопада, поширила дезінформацію про те, що чинний льотчик ЗСУ нібито здійснив переліт на російську сторону. Про це пише «Українська правда».

Як повідомляється, російське агентство ТАСС сьогодні заявило, що нібито «чинний льотчик ЗСУ здійснив переліт на російську сторону». Про це пропагандистам нібито повідомив льотчик вертольота Ка-52 Олексій Воєвода, який організував переліт.

У деяких проросійських телеграм-каналах пишуть, що український льотчик міг викрасти Су-27. Крім того, з'явилася інформація про те, що льотчик ЗСУ нібито від початку широкомасштабного вторгнення був на боці РФ.

Своєю чергою, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України спростували це повідомлення. Зокрема, представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що «це запізніла російська ІПСО (інформаційно-психологічна операція, – ред.) у відповідь на масову здачу в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів, а також пілотів з технікою».

За даними джерел, усі льотчики Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ – на місці.

Як інформував ZAXID.NET, улітку 2023 року російський гелікоптер Мі-8 опинився в Україні в результаті операції ГУР МО, яка тривала шість місяців. На борту були пілот та ще два члени екіпажу. Останні двоє не знали, куди насправді летить гелікоптер, який приземлився у Харківській області, — їх ліквідували. Пізніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розкрив деталі операції, розвідники показали російського пілота Максима Кузьмінова, який передав гвинтокрил Україні. Кузьмінов також сам розповів про операцію, яка отримала назву «Синиця».