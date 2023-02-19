З вікон окупаційної прокуратури Донецька після влучання пішов дим

Російські ЗМІ повідомили про обстріл окупованого Донецька. Влучання зафіксували, зокрема, по будівлі місцевої прокуратури, там сталося займання.

Кремлівське видання «РИА Новости» пише, що нібито українські військові випустили по місту 40 ракет із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) за дві хвилини.

Тим часом у соцмережах поширили відео із влучанням, як зазначається, у будівлю окупаційної прокуратури. З її вікон назовні виходили стовпи диму.

Пропагандисти з «РИА Новости» пишуть, що влучання також зафіксовано в парковій зоні, в бібліотеку, школу і в районі «мерії».

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео з пропагандистських Telegram-каналів, яке свідчить, що влучання також зазнала казарма окупантів.

Підтверджень цієї інформації з боку української влади немає.