Людей утримували у маленьких приміщеннях без вентиляції

Заступнику командира по роботі з особовим складом загону мобільного особливого призначення «Ратибор» прокуратура повідомила про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. За даними слідчих, він під час окупації Гостомеля у березні 2022 року спільно з підлеглими утримували на території авіаційного підприємства близько сотні людей. Про це повідомили у понеділок, 12 лютого, у Офісі генпрокурора.

За даними слідства, людей утримували у трьох непрацюючих морозильних камерах. У найменшій камері, площею 6 квадратних метрів, перебувало 15 людей, у найбільшій – понад 30. Серед утримуваних були як цивільні, так і військовополонені. Люди не отримували медичну допомогу та погано харчувались. Більшість з них постійно перебували із зав’язаними очима.

У Офісі генпрокурора зазначили, що у цих приміщеннях була низька температура. Крім того, відсутні вентиляція, світло, місця для сну та вбиральні.

«Утримуваних били руками, ногами, прикладом автоматичної зброї. Катували електричним струмом, позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваний російський офіцер

Цими забороненими методами росіяни намагались отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні сили України та людей, які брали участь в АТО/ООС.

За даними слідчих, потерпілі «зазнали сильного фізичного та психологічного болю».