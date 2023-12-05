Служба безпеки України встановила ще один військовий підрозділ РФ та ідентифікувала його військовослужбовців, які причетні до звірств у ставленні до полонених та мирних мешканців. Про це 5 грудня повідомила прес-служба СБУ.

Зазначається, що нові воєнні злочини російської армії СБУ викрила завдяки нещодавно перехопленим розмовам окупантів, які перебувають на тимчасово окупованій території Донеччини.

Зокрема, спецслужба перехопила телефонне інтерв’ю окупанта «воєнкорці» з Башкоторстану. Його дає загарбник із позивним «Рафаель», який служить у 3-му батальйоні імені Марата Сафіна (7-а рота, 36-й полк 25-ї армії ЗС РФ, військова частина 12274). Жіночий голос належить Гузель Кудашевій, яка працює в газеті «Аургазинський вісник». За наявною в СБУ інформацією, пропагандистка регулярно збирає матеріали для статей про співвітчизників, що воюють на війні в Україні.

В розмові чоловік зізнається, у зґвалтуванні мешканки Донеччини. Так звана представниця ЗМІ розпитує деталі й дізнається, що ґвалтівників було четверо, і що російське командування закриває очі на подібні випадки насилля. Окупант продовжив ділитися злочинами башкирських бійців, зокрема як ті катують і ґвалтують військовополонених.

Служба безпеки вже відкрила відповідне кримінальне провадження, ретельно документує ці злочини, ідентифікує причетних і вживає комплексні заходи, щоб вони відповіли за скоєне.