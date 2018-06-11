Російський дипломат пропонував спонсору Brexit золоті копальні в Сибіру, – The Observer

Британський мільярдер Аррон Бенкс під час підготовки до референдуму кілька разів зустрічався з російськими дипломатами та бізнесменами

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 11:393650

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Російський дипломат пропонував спонсору Brexit золоті копальні в Сибіру, – The Observer
фото The Sunday Times
Аррон Бенкс зі своєю російською дружиною

Бізнесмен Аррон Бенкс, який фінансував Leave.EU – одну з головних кампаній з виходу Великої Британії з Євросоюзу (Brexit), кілька разів зустрічався з представниками російського посольства під час підготовки референдуму з приводу Brexit. Про це пише LB.ua з посиланням на видання The Observer.

Зокрема, ЗМІ отримали дані з електронного листування Бенкса.

Лідери руху Leave.EU декілька разів зустрічалися з високопоставленими російськими чиновниками з листопада 2015-го до 2017 року. Дві з цих зустрічей припали на тиждень, коли Leave.EU запустила свою офіційну кампанію. Згідно з даними The Sunday Times, посередником при організації зустрічей виступав дипломат Олександр Удод, який покинув Великобританію у колі тих, кого вислали через «справу Скрипалів».

Також російський посланець познайомив Бенкса з якимось російським бізнесменом, який запропонував тому купити проект з видобутку золота, що коштує кілька мільярдів доларів. Це сталося наступного дня після старту кампанії Leave.EU.

Бенксу запропонували вкласти гроші у придбання шести золотих копалень у Сибіру, аби, об’єднавши їх в одне підприємство, в результаті отримати декілька мільярдів доларів доходу.

The Sunday Times повідомляє, що рудники належать російському промисловцеві Сергію Поварьонкіну. У лютому 2016 року Бенкс прилетів до Москви, щоб зустрітися з ключовими партнерами та спонсорами проекту з видобування золота.

Угоду було анонсована 5 липня, через 12 днів після референдуму. Невідомо, чи інвестував у неї Бенкс, проте 17 липня він написав у Twitter: «Я зараз купую золото і великі запаси корисних копалин». Про те, що Бенкс був інвестором цього проекту, публічно ніде не повідомляють.

Контакти між Бенксом і Росією почастішали перед президентськими виборами в США, коли Бенкс, його бізнес-партнер і один з представників Leave.EU Енді Вігмор, а також Найджел Фарадж агітували за Трампа у Великій Британії.

Бенкс вклав у кампанію Brexit 12 млн фунтів. Він одружений з росіянкою Катериною Падеріною.

У своєму Twitter після оприлюднення розслідування Бенкс написав, що відвідував РФ не у той період, що був вказаний в статті, і робив це лише у родинних справах.

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