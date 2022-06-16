Російський шпигун намагався влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Його викрили. Як повідомили у повідомили у Службі загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD), чоловік використав добре продумане прикриття, йому вдалося приховувати свої зв'язки з Росією загалом та з Головним розвідуправлінням зокрема. Офіцер російської розвідки представився громадянином Бразилії Віктором Феррейрою, хоча його справжнє ім'я Сергій Черкасов.

У AIVD вважають, що загроза від цього офіцера розвідки, потенційно була дуже високою. Адже, якби йому вдалося отримати доступ в якості стажиста до МКС, він зміг би збирати там розвіддані та шукати (або вербувати) джерела, а також отримати доступ до цифрових систем суду.

«Можливо, він також мав би можливість впливати на кримінальні провадження МКС», – заявили у розвідці Нідерландів.

За інформацією «Української правди» від джерела в AIVD, це працевлаштування було важливим для Росії з точки зору розслідування військових злочинів в Україні.