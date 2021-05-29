Два українські інститути, які займаються розробкою вакцини від коронавірусу, презентують перші результати роботи вже у вересні 2021 року, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«У вересні 2021 року повинні презентувати звіти ті, хто отримав фінансування з національного фонду досліджень. Це інститути Сибірного [Інститут біології клітини у Львові] і Комісаренка [Інститут біохімії ім. Палладіна у Києві]. Щодо приватної компанії [Діапрофмед], то ми не робили туди інвестиції, я не можу їм говорити, коли представити результати», – сказав Ляшко на зустрічі з журналістами в суботу, 29 травня, повідомила «Українська правда».

Він зауважив, що наразі невідомо, чи перейдуть результати, які вони нададуть, в інші стадії.

При цьому Ляшко наголосив, що у вересні мають презентувати не готову вакцину від коронавірусу, а результати певного етапу дослідження. Ляшко не знає, чи розглядається наразі питання подачі української вакцини на прекваліфікацію ВООЗ, але додав, що це дуже дороге задоволення.