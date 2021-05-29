Розробників української вакцини зобов’язали у вересні надати перші звіти
Звіти повинні подати ті виробники, які отримали державне фінансування на розробку вакцин від коронавірусу
Два українські інститути, які займаються розробкою вакцини від коронавірусу, презентують перші результати роботи вже у вересні 2021 року, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
«У вересні 2021 року повинні презентувати звіти ті, хто отримав фінансування з національного фонду досліджень. Це інститути Сибірного [Інститут біології клітини у Львові] і Комісаренка [Інститут біохімії ім. Палладіна у Києві]. Щодо приватної компанії [Діапрофмед], то ми не робили туди інвестиції, я не можу їм говорити, коли представити результати», – сказав Ляшко на зустрічі з журналістами в суботу, 29 травня, повідомила «Українська правда».
Він зауважив, що наразі невідомо, чи перейдуть результати, які вони нададуть, в інші стадії.
При цьому Ляшко наголосив, що у вересні мають презентувати не готову вакцину від коронавірусу, а результати певного етапу дослідження. Ляшко не знає, чи розглядається наразі питання подачі української вакцини на прекваліфікацію ВООЗ, але додав, що це дуже дороге задоволення.