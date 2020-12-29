Чоловік зник тиждень тому

На Львівщині розшукують 61-річного мешканця села Новосілки, що в Буському районі, який 22 грудня вийшов із дому та не повернувся. 29 грудня поліція Львівської області оголосила його у розшук.

22 грудня, близько 13:00, Григорій Блавацький вийшов із дому та зник безвісти. У день зникнення був одягнений у дублянку темно-сірого кольору, чорну сорочку, замшеву чорну шапку та шкіряне чорне взуття.

Григорій Блавацький на зріс 170-172 см, середньої статури, обличчя овальне, ніс прямий, губи тонкі, очі блакитного кольору, волосся коротке, пряме, сиве.

Усіх, хто знає, де може перебувати чоловік, просять звернутися у поліцію на оперативну лінію 102 або за номерами (067) 94 63 423, (032) 642 16 38.