Журналісти знайшли у Криму два маєтки, якими володіє держзрадник Володимир Сальдо

Колаборант та так званий губернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо має нерухомість в Криму, а також мільйони доларів на рахунках в російських банках. Про це йдеться у спільному розслідуванні «Слідство.Інфо» та Kiborg.news, опублікованому у понеділок, 31 серпня.

Журналісти отримали від джерел доступ до реєстру, у якому вказано, що Володимир Сальдо володіє господарським блоком, розташованим на території маєтку у кримському Гурзуфі. Земельна ділянка та вілла площею 324 м², відповідно до офіційних документів, належать Російській Федерації, однак, зазначають розслідувачі, ймовірно, власником нерухомості є сам Сальдо, але інформацію про це в реєстрі приховали. На території є басейн і гараж, а у будинку – кілька спалень.

Крім того, за даними, отриманими від джерел, журналісти встановили, що Сальдо з 2023 року володіє маєтком площею 334 м² у Сімферополі, розташованим на вулиці ім. газети «Комсомольская правда». Однак на кадастровій карті цей обʼєкт також позначається як власність РФ.

Також «Слідство.Інфо» та Kiborg.news зʼясували, що на рахунках у російських банках «ВТБ» та «Промсвязьбанк» Сальдо зберігає 784 млн рублів, тобто близько 8,6 млн доларів.

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Водночас донька Сальдо Ірина тривалий час проживала в Європі, де пробувала працювати моделлю та фотографом, а також продавала ювелірні вироби й нерухомість. У 2023 році вона переїхала до Росії та отримала російський паспорт. За даними російського пенсійного фонду, Ірина Сальдо працює у структурах підсанкційного «Росатому». У липні 2024 року Ірина Сальдо придбала квартиру площею 73 м² в елітному ЖК «Англійський квартал» у Москві, але вже через рік продала нерухомість. Квартиру оцінюють у 700 тис. доларів.

Елітний ЖК «Англійський квартал» у Москві

Володимир Сальдо до повномасштабного вторгнення Росії в Україну був депутатом Херсонської міської ради. У 2022 році пішов на співпрацю з Росією, за що був призначений так званим губернатором окупованої частини Херсонщини. В Україні Сальдо визнали винним у державній зраді, колабораціонізмі та запереченні збройної агресії РФ проти України та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 ККУ). З 2022 року він перебуває у розшуку.

У серпні 2023 року Міністерство економіки України повідомляло, що стягнуло у дохід держави основні активи Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки. Йдеться про три земельні ділянки, готель у Херсоні, квартири у Херсоні та Одесі, а також частки у кількох компаніях.