30 грудня у центрі російського Бєлгорода прогриміли потужні вибухи

Під час обстрілу Бєлгорода 30 грудня було ліквідовано офіцера слідчого комітету РФ старшого лейтенанта Міхаіла Конопіцина. Про це повідомило ГУР Міноборони України.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що «бавовна» у Бєлгороді прорідила ряди офіцерів рашистських сил Росії. Так, внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових обʼєктах РФ ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Міхаіла Конопіцина», – йдеться в повідомленні ГУР МОУ 1 січня.

Ліквідований окупант Міхаіл Конопіцин (фото ГУР МОУ)

За даними розвідки, Міхаіла Конопіцина відрядили до Бєлгорода у листопаді 2023 року для роботи у складі «воєнного слєдствєнного отдєла слєдствєнного комітєта РФ». До цього окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

30 грудня російські ЗМІ та пабліки у соціальних мережах повідомили про масований обстріл Збройними силами України російського Бєлгорода, з якого окупанти здійснюють ракетні удари по Харкову. Внаслідок удару загинули 18 людей. Ще 111 людей, у тому числі 15 дітей, отримали поранення.