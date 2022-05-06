13 квітня стало відомо, що ЗСУ завдали ракетного удару по крейсеру «Москва»

США надали Україні розвіддані, що допомогли вразити флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер «Москва». Про це повідомляє The New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Вони розповіли, що відразу після удару представники адміністрації Байдена «скрупульозно мовчали», відмовляючись підтвердити навіть факт завдання удару по «Москві». Але останніми днями американські офіційні особи підтвердили, що дані з джерел американської розвідки були надані Україні за кілька годин до запуску ракет «Нептун».

Офіційні особи відмовилися уточнити, яку саме інформацію передали. Одне з джерел повідомило, що українці питали американців про «корабель, що пливе в Чорному морі на південь від Одеси». Штати ідентифікували його як «Москву» та підтвердили його місцезнаходження. Відтак українські сили націлилися на корабель і завдали удару без відома США.

В той же час, інше джерело заявляє, що «інформація виходить за рамки простого повідомлення про місцезнаходження корабля в Чорному морі».

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що ЗСУ завдали ракетного удару по крейсеру «Москва». Після цього крейсер перекинувся і почав тонути. За даними ЗСУ, на борту флагмана Чорноморського флоту РФ загинули понад 450 російських військових разом з капітаном Антоном Купріним.