Розвідники уразили російську ППО на окупованій Донеччині
Такі удари суттєво підривають здатність росіян контролювати повітряний простір над Донбасом
Дрони Головного управління розвідки завдали ударів по російських радіолокаційних станціях та пусковій установці на окупованій частині Донецької області. Про це повідомила пресслужба ГУР МО у вівторок, 2 грудня.
Атака відбулася 29 листопада – ураження забезпечили оператори безпілотників Департаменту активних дій ГУР.
Під удар потрапили:
• пускова установка 9А83 зі складу ЗРК «С-300В», яка перебувала на бойовому чергуванні;
• одразу дві дорогі радіолокаційні станції 1Л125 «Ніобій-СВ».
«Такі удари істотно зменшують можливості московитів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України», – зазначило ГУР.
Нагадаємо, 28 листопада ССО завдали удару по району зберігання та пуску ударних БпЛА типу Shahed поблизу мису Чауда в окупованому Криму.