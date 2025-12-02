Російська радіолокаційна станція «Ніобій-СВ»

Дрони Головного управління розвідки завдали ударів по російських радіолокаційних станціях та пусковій установці на окупованій частині Донецької області. Про це повідомила пресслужба ГУР МО у вівторок, 2 грудня.

Атака відбулася 29 листопада – ураження забезпечили оператори безпілотників Департаменту активних дій ГУР.

Під удар потрапили:

• пускова установка 9А83 зі складу ЗРК «С-300В», яка перебувала на бойовому чергуванні;

• одразу дві дорогі радіолокаційні станції 1Л125 «Ніобій-СВ».

«Такі удари істотно зменшують можливості московитів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України», – зазначило ГУР.

Нагадаємо, 28 листопада ССО завдали удару по району зберігання та пуску ударних БпЛА типу Shahed поблизу мису Чауда в окупованому Криму.