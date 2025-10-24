Розвідники знищили три системи ППО росіян на окупованих територіях
Спецпризначенці ГУР 23 та 24 жовтня знищили три дороговартісні російські системи протиповітряної оборони на окупованих територіях Запорізької, Херсонської областей та у Криму. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони 24 жовтня.
Так, бійці Департаменту активних дій виявили й знищили:
- дві радіолокаційні станції 1Л119 «Небо-СВУ»;
- самохідну вогневу установку зі складу зенітного ракетного комплексу «Бук-М3».
Як писав ZAXID.NET, 22 жовтня бійці ГУР за підтримки руху визволення Кавказу здійснили спецоперацію в російському Ставрополі, унаслідок якої були ліквідовані щонайменше троє військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку ВДВ ЗС РФ. Зазначається, що солдати та офіцери цього підрозділу причетні до воєнних злочинів в Україні.