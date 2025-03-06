Рубіо заявив, що завершення війни «вимагатиме поступок з обох сторін»

США, які допомагають Україні, ведуть опосередковану або так звану «проксі-війну» з Росією. Цю війну потрібно закінчити, але «ні в кого немає ідеї чи плану» як це зробити. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтервʼю Fox News, опублікованому 5 березня.

«Було абсолютно зрозуміло від самого початку, що президент Трамп розглядає це як затяжний, безвихідний конфлікт. І чесно кажучи, це проксі-війна між ядерними державами – США, які допомагають Україні, і Росією – і їй потрібно покласти край», – сказав Рубіо.

Рубіо звинуватив Україну та її союзників у тому, що дотеперішня стратегія країни полягала в тому, щоб США «просто продовжували давати їм стільки, скільки їм потрібно скільки завгодно часу».

«З російського боку, очевидно, вони боролися на початку цього конфлікту [війни]. Вони більша країна. Вони досягли певного прогресу. Але й росіяни в жодному разі не тікають від нього. Тож це конфлікт, що зайшов у глухий кут», – продовжив держсекретар.

Він згадав про суперечку між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті 28 лютого.

«Все, що президент США намагається зробити тут – це зʼясувати, чи є шлях до миру. Ми повинні залучити обидві сторони, росіян та українців. І ми попросили українців не саботувати це», – сказав Рубіо.

Він відзначив, що Україна переглянула свою позицію після суперечки посадовців, додавши що завершення війни «вимагатиме поступок з обох сторін, але ми повинні посадити їх обох за стіл переговорів».

Зауважимо, що поняттям «проксі-війна» активно послуговується російська пропаганда. Колишній президент США Джо Байден не погоджувався з такими формулюваннями російських чиновників, наполягаючи на тому, що Україна захищається від вторгнення. Ексглава Пентагону Ллойд Остін також заперечував, що США воюють з Росією.

Зупинка військової допомоги від США

3 березня президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити виділення військової допомоги Україні після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. Після цього США також припинили обмін розвідданими з Україною та заборонили союзникам передавати цю інформацію Києву.

Володимир Зеленський повідомив, що доручив представникам влади звʼязатися з американськими колегами та отримати офіційну інформацію щодо зупинення військової допомоги від США.

Також президент заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

5 березня радник із питань нацбезпеки США Майк Волтц припустив, що військова допомога Україні може бути відновлена.

«Я думаю, що якщо ми зможемо закріпити ці переговори та рухатись в їхньому напрямку, і фактично запропонувати деякі заходи зміцнення довіри, тоді президент уважно подивиться на те, щоб скасувати цю паузу», — сказав Волтц.