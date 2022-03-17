Прикордонники, волонтери та місцеві мешканці приносять іграшки на міст між Україною та Румунією

Румунські прикордонники на пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» на мосту, що з'єднує дві країни, залишають іграшки для українських дітей-біженців, які разом з батьками виїжджають закордон, рятуючись від війни.

Фото «іграшкового мосту» між Солотвином і Сігету-Мармацієй у середу, 16 березня, оприлюднила прикордонна поліція Румунії на офіційній сторінці у Facebook. За інформацією румунських прикордонників, іграшки на міст приносять як самі правоохоронці, так волонтери та мешканці прилеглих населених пунктів.

«Прості люди, прикордонники та волонтери подбали про розміщення цих іграшок на краях мосту, щоб діти, які приїжджають з України, могли отримати плюшеву іграшку. Усмішка дітей, коли вони обирають іграшки, їх радість, коли вони отримують солодощі та фрукти від прикордонників, здається, трохи полегшує біль в очах їхніх матусь», – зазначається у дописі румунської прикордонної поліції.

Як зазначають румунські правоохоронці, на пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» надається уся необхідна підтримка для громадян України, які виїжджають закордон, рятуючись від війни, особлива увага – жінкам з дітьми.

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, з 24 лютого, закордон виїхало вже понад два мільйони громадян України. Ця цифра щодня зростає. Зазначимо, що Євросоюз ухвалив директиву про тимчасовий захист українських біженців ухвалив у четвер, за якою українці матимуть право жити та працювати в країнах Європейського Союзу до трьох років. Крім цього, Єврокомісія виділила 500 млн євро допомоги біженцям з України.