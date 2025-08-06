Руслан Марцінків та Богдан Козак конфліктують не вперше

Під час прийому у міського голови Івано-Франківська 4 серпня виник конфлікт між Русланом Марцінківим та керівником ГО «Небайдужі франківчани» Богданом Козаком. Під час суперечки Марцінків назвав активіста «громадським довбо…бом», після чого працівники муніципальної варти вивели Козака з приміщення.

Відео з місця інциденту оприлюднив Богдан Козак. За словами керівника громадської організації, він прийшов на прийом до мера за запрошенням голови ОСББ «Млинарська», яке намагається повернути прибудинкову територію, віддану в оренду комерційній організації.

«Минулого вівторка фірма вже представила ДПТ на цю ділянку. Також було зроблено зауваження Марцінківу, що громадські слухання по ДПТ потрібно проводити в неробочий час. Після цього мер ніби "сказився". У мій бік пролунали нецензурна лайка, обзивання, звинувачення, що я отримую якісь гроші від якихось відділів тощо. За вказівкою мера троє муніципальних працівників мене насильно вивели із залу. Викликавши поліцію, я написав заяву про перешкоджання діяльності громадському діячу та застосування сили до мене», – написав Богдан Козак у фейсбуці.

Руслан Марцінків теж оприлюднив відео інциденту, на цей раз назвавши опонента провокатором і хамом.

«На прийомі громадян всяке буває: і старі образи, і вривання, звинувачення, поліція і брехня, провокатори зі стажем… Бо терпіння інколи закінчується в кожного. Вчора і я піддався емоції. Але з хамами – по-хамськи!» – сказав мер Франківська.

Зазначимо, Руслан Марцінків та Богдан Козак конфліктують не вперше. За місяць до цього, останній під час зустрічі обізвав мера Франківська «аферистом», перед цим приклеївши плакат з образливим написом на двері приймальні Марцінківа.

ГО «Небайдужі франківчани» створена Богданом Козаком у серпні 2024 року. Представники організації часто беруть участь у громадських слуханнях, виступаючи проти забудови міста висотками чи підтримуючи проєкт зведення на франківському озері реабілітаційного центру.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, окрім ГО «Небайдужі франківчани», Богдан Козак також є засновником львівського підприємства «Синтез-2» та франківської компанії «Городниця Агро-21». У 2020 році Богдан Козак невдало балотувався у депутати Кам’янко-Бузької міської ради від партії «Республіканська платформа». У цьому ж році Богдана Козака штрафували за п’яну їзду, а в 2021 році – за домашнє насильство. У 2024-2025 роках активіста судили за непокору поліцейському та керування автомобілем без прав, яких Богдана Козака позбавили через несплату аліментів.