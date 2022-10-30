Дві сучасні пожежні автоцистерни 30 жовтня передали ДСНС у Харкові

Державна служба з надзвичайних ситуацій Харкова отримала від Німеччини дві сучасні пожежні автоцистерни. Техніка необхідна для забезпечення вирішення оперативних завдань і бойової роботи рятувальників.

30 жовтня два сучасні автомобілі передали ДСНС у Харкові. Транспорт передали за сприяння німецької благодійної організації IsraAid Germany: Leadership & Teilhabe Berlin.

Фото ДСНС

У ДСНС розповіли, що техніка необхідна для забезпечення вирішення оперативних завдань і бойової роботи харківських рятувальників. Адже Харківщина перебуває в зоні бойових дій, тож рятувальникам доводиться працювати у важких умовах, часто під обстрілами.

Нагадаємо, 27 жовтня Україна отримала від Німеччини чергову партію військової допомоги, зокрема, надводні дрони і реактивні системи залпового вогню. До слова, раніше Німеччина також передала українським рятувальникам 14 генераторів, які розподілять по різних областях.