Діти провели в лісі цілу ніч, їх знайшли рятувальники лише зранку

Рятувальники знайшли чотирьох маленьких дітей, які напередодні пішли в ліс збирати чорницю та заблукали поблизу села Порошково на Закарпатті. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ в четвер, 19 серпня.

6-річний Микола, 5-річна Людмила, 7-річна Марійка та 8-річна Данієла зникли ще 18 серпня. Вночі до поліції зателефонувала мешканка села Порошково Ужгородського району та повідомила, що діти її сестри пішли до лісу збирати ягоди, однак до пізнього вечора так і не повернулися.

Рідні намагалися розшукати дітей самостійно, однак пошуки не дали результатів. Їхньому життю могла загрожувати небезпека, оскільки вночі температура в лісі опускалася до 9 градусів за Цельсієм.

До розшуків дітей залучили поліцейських, нацгвадійців, кінологів, працівників лісової охорони та волонтерів. Для пошуків також використовували і квардрокоптери.

Рятувальники знайшли дітей зранку 19 серпня. Зі слів міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, діти провели вночі цілу ніч. Вони житі та здорові, хоча трішки налякані. Їх відвезли до села Порошково та передали поліцейським.