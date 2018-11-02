Садовий різко відреагував на заяву Тимошенко про можливість співпраці

СуспільствоАК, 2 листопада9790

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Мер Львова і лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий різко відреагував на заяву лідерки партії ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко про готовність до співпраці з «Самопоміччю», назвавши її слова політтехнологією, спрямованою на завоювання симпатій львів'ян.

«Заява Тимошенко – звичайна технологія, спрямована на те, аби здобути симпатії львів'ян. Хід думок Юлії Володимирівни простий – у Львові треба говорити хороші слова про мера Садового, за якого голосують львів'яни, і Вакарчука, якого люблять як громадського діяча і співака. Пані Тимошенко, насправді все просто. Люди хочуть справжніх змін, а не повернення старих схем», - написав Садовий у Facebook, коментуючи заяву Тимошенко.

Раніше у п’ятницю лідерка ВО «Батьківщина» заявила на прес-конференції у Львові, що готова до співпраці з «Самопоміччю», «Громадянською позицією», яку очолює Анатолій Гриценко, і Святославом Вакарчуком, щоб «об’єднати в роботі на Україну всі демократичні сили».

Нагадаємо, що раніше Тимошенко, Гриценко і Садовий уже заявили про намір брати участь у президентських виборах, що відбудуться в кінці березня наступного року. Для Тимошенко і Гриценка це буде третя спроба вибороти посаду президента, для Садового – перша. Серед ймовірних кандидатів також відомого співака Святослава Вакарчука, який наразі не заявляв прямо про свою участь.

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