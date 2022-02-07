Президент держави-агресорки Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у випадку вторгнення військ Росії в Україну, санкції проти РФ вдарять і по економіці Китаю. Про це він заявив в інтервʼю телеканалу NBC, висловивши своєрідне попередження КНР за підтримку Росії, пише «Українська правда».

За його словами, санкції вплинуть на Китай, тому що вони націлені на фінансову систему Росії, яка повʼязана із китайською економікою. Він зазначив, що Китай має вибір, чи діяти відповідно до санкцій чи ні, але в іншому випадку – будуть штрафи.

«Ми вважаємо, що Пекін врешті-решт візьме на себе частину витрат, пов'язаних з російським вторгненням в Україну, і що вони мають підрахувати це, розглядаючи свої домовленості з російським урядом протягом наступних кількох тижнів», – сказав він.

За словами радника президента США у випадку підтримки Китаєм російської агресії проти України, це може завдати також і дипломатичних втрат, адже інші держави «надсилають чіткий сигнал, що вони хотіли б бачити дипломатію, а не війну».

Як інформував ZAXID.NET, 4 лютого, у день відкриття зимових Олімпійських ігор президент Росії Володимир Путін підписав із очільником Китаю Сі Цзіньпінем спільну заяву про засудження «розширення НАТО» та «агресивних намірів» щодо Росії.

У січні агентство Bloomberg із посиланням на неназваного китайського дипломата повідомляло, що Сі Цзіньпін, ймовірно, попросив Путіна відкласти можливе вторгнення в Україну на час Олімпіади.