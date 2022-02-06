Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може вдатися до різних агресивних дій стосовно України, водночас саме російське вторгнення може розпочатися «будь-якого дня». Про це він у неділю, 6 лютого, розповів у коментарях низці американських ЗМІ, огляд яких зробив CNBC.

Росіяни створили можливості для проведення значної військової операції в Україні і США наполегливо працює над відповіддю, заявив Салліван. Він вважає, що Росія може вторгнутися в Україну в будь-який момент.

Салліван уточнив, що Кремль може вдатися до різних форм агресії. Вони можуть включати анексію окупованого Донбасу, кібератаки або повномасштабне вторгнення.

«Протягом останніх кількох місяців ми підготовлювалися до всіх непередбачених ситуацій і працювали з нашими союзниками та партнерами над тим, як саме буде виглядати відповідь у кожному з цих випадків», – уточнив він.

Нещодавно The New York Times писав, що російські війська вийшли на останній етап підготовки до вторгнення. За даними Washington Рost, Росія стягнула до кордонів України близько 70% сил та засобів – це 83 батальйонно-тактичних груп кількістю близько 750 військових у кожній. Для повірняння, два тижні тому було зафіксовано присутність 60 таких груп.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців не вірити апокаліптичним прогнозам щодо можливого вторгнення Росії, але при цьому зазначив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій.