Донька податківиці купила автомобіль Toyota C-HR Hybrid за майже 1,5 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду щодо визнання необґрунтованими 4,5 млн грн активів, що належать керівниці регіонального управління податкової служби у Полтавській області та її родичам. Прокурори просять стягнути ці гроші у дохід держави, повідомила пресслужба САП 6 вересня.

У листопаді 2023 року ДБР разом із НАЗК дослідили статки полтавської посадовиці. Згідно з моніторингом, у 2022-2023 роках на членів родини посадовиці й довірених осіб зареєстрували майно на 6,1 млн грн. Рідна сестра податківиці стала власницею квартири в Києві вартістю понад 2,2 млн грн. Батько службовиці придбав автомобіль Land Rover Range Rover Velar, 2019 року випуску, вартістю майже 900 тис. грн. А донька купила автомобіль Toyota C-HR Hybrid, 2022 року випуску, за майже 1,5 млн грн. Також чоловік керівниці податкової служби став власником квартири у Полтаві вартістю майже 1 млн грн. Усе рухоме та нерухоме сім’я посадовиці придбала за гроші, які не отримали підтвердження законності їхнього походження, додавали у відомстві.

Правоохоронці не вказували імені податківиці, утім з сайту податкової Полтавщини стало відомо, що виконувачкою обов'язків начальниці є Алла Рябкова. Зауважимо, наразі за заявою прокурора на квартиру в Києві, автомобілі Land Rover Range Rover Velar і Toyota C-HR Hybrid накладено арешт.

До слова, у червні САП повідомила, що через суд конфіскує авто начальника міграційної служби в Одесі за понад 5,6 млн грн. Слідчі встановили, що мати посадовця міграційної служби у 2023 році придбала авто Mercedes Benz G400 D, не маючи для цього достатньо грошей та навіть посвідчення водія.