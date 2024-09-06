САП вимагає конфіскувати майно полтавської податківиці на 4,5 млн грн
Наразі на автівки й квартири керівниці податкової Полтавщини та її родини накладено арешт
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду щодо визнання необґрунтованими 4,5 млн грн активів, що належать керівниці регіонального управління податкової служби у Полтавській області та її родичам. Прокурори просять стягнути ці гроші у дохід держави, повідомила пресслужба САП 6 вересня.
У листопаді 2023 року ДБР разом із НАЗК дослідили статки полтавської посадовиці. Згідно з моніторингом, у 2022-2023 роках на членів родини посадовиці й довірених осіб зареєстрували майно на 6,1 млн грн. Рідна сестра податківиці стала власницею квартири в Києві вартістю понад 2,2 млн грн. Батько службовиці придбав автомобіль Land Rover Range Rover Velar, 2019 року випуску, вартістю майже 900 тис. грн. А донька купила автомобіль Toyota C-HR Hybrid, 2022 року випуску, за майже 1,5 млн грн. Також чоловік керівниці податкової служби став власником квартири у Полтаві вартістю майже 1 млн грн. Усе рухоме та нерухоме сім’я посадовиці придбала за гроші, які не отримали підтвердження законності їхнього походження, додавали у відомстві.
Правоохоронці не вказували імені податківиці, утім з сайту податкової Полтавщини стало відомо, що виконувачкою обов'язків начальниці є Алла Рябкова. Зауважимо, наразі за заявою прокурора на квартиру в Києві, автомобілі Land Rover Range Rover Velar і Toyota C-HR Hybrid накладено арешт.
До слова, у червні САП повідомила, що через суд конфіскує авто начальника міграційної служби в Одесі за понад 5,6 млн грн. Слідчі встановили, що мати посадовця міграційної служби у 2023 році придбала авто Mercedes Benz G400 D, не маючи для цього достатньо грошей та навіть посвідчення водія.