Порошенко прийшов до СБУ на допит у «справі Козака-Медведчука»

У п'ятницю, 4 червня, Служба безпеки України допитала екс-президента Петра Порошенка. Про це повідомили агенції «Інтерфакс-Україна» в прес-центрі СБУ.

Петра Порошенка викликали як свідка в кримінальному провадженні за підозрою щодо Медведчука і Тараса Козака в скоєнні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

У СБУ наголосили, що Порошенка викликали «виключно для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин зазначеного кримінального провадження».

Сам Порошенко заявив, що «дав вичерпні пояснення слідчим СБУ у справі Медведчука-Козака» за «власною ініціативою», передає пресслужба його партії «Європейська солідарність».

Адвокат Порошенка Ігор Головань вважає, що «слідство має бути супер задоволене тими поясненнями, які дав Петро Олексійович. І у нього немає бути більше жодних питань».

В чому суть справи Медведчука і до чого тут Порошенко

Нагадаємо, що 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.

В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.

Медведчук перебуває під домашнім арештом з 13 травня. 11 травня йому склали повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Медведчук стверджує, що не є підозрюваним, бо йому не вручили підозру належним чином.

Слідство встановило, що Віктор Медведчук та Тарас Козак передали російській стороні морське газове родовище «Глибока» у Чорному морі за 75 км від Феодосії, вартість запасів у якому оцінюється у 38 млрд грн.

Також голова СБУ Іван Баканов повідомив, що у 2020 році Віктор Медведчук через Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних Сил України.

Варто зауважити, що частина записів, які оприлюднили журналісти проекту Bihus.Info, вказують на зв'язки Медведчука з Петром Порошенком, бойовиками та російськими чиновниками.

Зазначається, що Медведчук співпрацював з Порошенком від початку президентства. У розмовах він запевняв, що здатен впливати на президента України.

Зокрема, він заявляв, що передасть погрози бойовиків Порошенку щодо імовірного знищення колони української бронетехніки, якщо її просування не зупинять.