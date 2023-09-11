Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому народному депутатові Сергієві Поліщуку

Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді та розпалюванні національної ворожнечі колишньому народному депутатові Сергієві Поліщуку. Він був народним депутатом 5 скликання Верховної Ради (2006-2007 рр) і входив до «Блоку Юлії Тимошенко».

Як повідомила СБУ в понеділок, 11 листопада, до початку повномасштабного вторгнення Росії він регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Під час виступів на її ток-шоу «60 минут» екс-нардеп підтримував агресивну політику Кремля, публічно заперечував існування Української державності та поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння.

СБУ стверджує, що за такі дії він отримував значну грошову винагороду від росіян. Однак з метою маскування росіяни переказували гроші Поліщуку через банки третіх країн.

«За наявними даними, екс-нардеп координував свою підривну діяльність з представниками ФСБ, від яких одержував гроші за участь у російських телепроектах. Напідставі зібраних доказів Поліщуку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада і порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками», – наголосили в СБУ.

За інкримінованими статтями Поліщуку загрожує 15 років позбавлення волі. Оскільки екс-нардеп переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Сергій Поліщук народився 14 жовтня 1973 року в Києві. До парламенту потрапив у 2006 році за списком «Блоку Юлії Тимошенко». Крім політичної діяльності, займався бізнесом.

У 2006-2007 роках був радником першого віце- прем’єра, у 2007-2008 – заступником голови правління «Нафтогазу», у 2006-2010 – радником Міністра молоді і спорту, у 2010-2014 – радником Міністра фінансів.