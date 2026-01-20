СБУ відкрила справу про держзраду проти ведучого «Ісландії» Володимира Петрова
Петров нібито допомагав Росії у проведенні підривної діяльності проти України
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти блогера та ведучого ютуб-каналу «Ісландія» Володимира Петрова. Його підозрюють у державній зраді. Про це у вівторок, 20 січня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, кримінальну справу було зареєстровано 14 січня. Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, які надав Железняк, Петров, використовуючи власні медіаресурси – проєкти «Ісландія», «Школа корупції» та «Люмпен шоу», – нібито надавав допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України.
Витяг з ЄРДР із правовою кваліфікацією правопорушення
У матеріалах справи зазначається, що у своїх публічних виступах та програмах Петров заперечував факт повномасштабного вторгнення російських регулярних військ, називав війну в Україні громадянською, а так звані «ДНР» і «ЛНР» – державними утвореннями. Крім того, йому закидають просування ідей відмови від українських державних символів та участь в інформаційно-психологічних операціях, спрямованих на зрив мобілізаційних заходів.
Скандал з бронюванням Володимира Петрова
15 січня народні депутати викликали міністерку у справах ветеранів Наталю Калмикову через заяви про використання Національного військового меморіального кладовища (НВМК) для надання фейкового бронювання від мобілізації, зокрема співведучому ютуб-каналу «Ісландія», політтехнологу Володимиру Петрову.
16 січня Калмикова повідомила про початок службового розслідування щодо керівництва НВМК, зокрема з питань можливого неправомірного бронювання. А вже 20 січня Петрова звільнили з посади.
Володимир Петров відомий тим, що працював на членів «Партії регіонів» та російських політиків. Железняк назвав його «піарщиком Єрмака», маючи на увазі колишнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака.