СБУ відкрила справу проти політтехнолога Володимира Петрова

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти блогера та ведучого ютуб-каналу «Ісландія» Володимира Петрова. Його підозрюють у державній зраді. Про це у вівторок, 20 січня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, кримінальну справу було зареєстровано 14 січня. Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, які надав Железняк, Петров, використовуючи власні медіаресурси – проєкти «Ісландія», «Школа корупції» та «Люмпен шоу», – нібито надавав допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України.

Витяг з ЄРДР із правовою кваліфікацією правопорушення

У матеріалах справи зазначається, що у своїх публічних виступах та програмах Петров заперечував факт повномасштабного вторгнення російських регулярних військ, називав війну в Україні громадянською, а так звані «ДНР» і «ЛНР» – державними утвореннями. Крім того, йому закидають просування ідей відмови від українських державних символів та участь в інформаційно-психологічних операціях, спрямованих на зрив мобілізаційних заходів.

Скандал з бронюванням Володимира Петрова

15 січня народні депутати викликали міністерку у справах ветеранів Наталю Калмикову через заяви про використання Національного військового меморіального кладовища (НВМК) для надання фейкового бронювання від мобілізації, зокрема співведучому ютуб-каналу «Ісландія», політтехнологу Володимиру Петрову.

16 січня Калмикова повідомила про початок службового розслідування щодо керівництва НВМК, зокрема з питань можливого неправомірного бронювання. А вже 20 січня Петрова звільнили з посади.

Володимир Петров відомий тим, що працював на членів «Партії регіонів» та російських політиків. Железняк назвав його «піарщиком Єрмака», маючи на увазі колишнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака.