СБУ викрила ділка, який обійшов санкції РНБО та постачав в РФ комплектуючі для військових субмарин

СБУ викрила українця, який постачав до РФ деталі, що використовувалися на підводних човнах російського флоту, які задіяні у ракетних ударах по цивільній інфраструктурі України.

У повідомленні СБУ зазначається, що зловмисником виявився мешканець Харківщини. Щоб обійти заборону на військово-технічне співробітництво з РФ, він створив свою компанію, яка закуповувала товари подвійного призначення в українських підприємств і під виглядом «цивільних приладів» постачав їх до РФ.

Втім, як встановила СБУ, насправді продукція використовувалася для оснащення флоту держави-агресора. Зокрема, для обладнання підводних човнів, з яких росіяни запускають ракети по Україні.

Після повномасштабного вторгнення ділок намагався налагодити новий канал доставки товарів до РФ через треті країни. Втім, завдяки реакції СБУ, цьому вдалося запобігти.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).