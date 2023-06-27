Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на будівництво нових медзакладів в Одеській області. Як стверджує СБУ, учасники схеми привласнили майже 7,5 млн грн державних коштів і зірвали зведення шести амбулаторій у віддалених селищах регіону.

У вівторок, 27 червня, СБУ повідомила, що до організації оборудки причетний чинний керівник апарату голови Одеської обласної військової адміністрації. За інформацією сайту ОВА, ці обов’язки виконує Микола Бішляга. До незаконної діяльності він залучив київську будівельну компанію, яку контролює його приятель – чинний радник міського голови Вишневого на Київщині.

«Як встановило слідство, у 2020 році за "сприяння" одеського чиновника саме це підприємство одержало перемогу у тендері на зведення медичних установ у південному регіоні. Відповідно до укладеного договору підрядники мали побудувати 6 нових селищних амбулаторій на Одещині. На реалізацію цього проекту компанія отримала аванс з держбюджету 16,9 млн грн. За матеріалами справи, учасники оборудки розікрали майже половину з цієї суми, а об’єкти медзакладів залишили недобудованими навіть на 50%», – наголосили в СБУ.

Зокрема, за інформацією правоохоронців, організатори схеми штучно завищували вартість та обсяг виконаних робіт, а також вносили недостовірні відомості у звітну документацію. Щоб провести фінансові махінації, вони залучили ще двох посадовців Одеської ОВА.

«Ініційована СБУ будівельно-технічна експертиза підтвердила факт незавершеного будівництва і вкрадених грошей. Крім того, експерти зазначили, що фундамент цих об’єктів не відповідає встановленим вимогам і є аварійно-небезпечним», – додали у спецслужбі.

Правоохоронці зазначили, що під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів виявили документи та інші речові докази протиправної діяльності.Наразі керівнику апарату голови Одеської ОВА, двом колишнім очільникам департаментів держустанови, раднику мера Вишневого, директору і ще одному посадовцю будівельної компанії повідомлено про підозру. Їм інкримінують привласнення або розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом і службове підроблення. Їм загрожує до 12 років в’язниці.