Керівники Держпродспоживслужби встигли розтратити майже 2,5 млн грн державних коштів

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну протиправну схему у Держпродспоживслужбі. Керівництво цієї структури намагалося створити підконтрольне підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно «освоїти» понад 650 млн грн з держбюджету. За інформацією ДБР, керівники Держпродспоживслужби встигли розтратити майже 2,5 млн грн державних коштів.

Виконувачу обов'язків голови Держпродспоживслужби та його заступнику, а також чотирьом топ-керівникам вже повідомили про підозру. У четвер, 14 липня в Службі безпеки України повідомили, що викрито:

в.о. голови Держпродспоживслужби;

заступника голови Держпродспоживслужби;

директора фінансового департаменту Держпродспоживслужби;

керівника сектору державних закупівель Держпродспоживслужби;

в.о. директора одного з державних підприємств;

керівника приватної компанії.

«Виконувачу обов’язків Держпродспоживслужби, його заступнику, двом керівникам підрозділів, одному колишньому працівнику державної установи та приватному підприємцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України», – повідомили в ДБР.

Зазначається, що керівництво установи вигадало оборудку з фіктивною закупівлею програмного забезпечення аби привласнити собі кошти. Для цього був організований тендер на створення програмного забезпечення, який виграла заздалегідь визначена компанія.

«Наприкінці минулого року програмне забезпечення на майже 2,5 млн грн було замовлене, але фактично ніхто нічого не збирався робити, оскільки аналогічна за функціями програма вже працювала у Держпродспоживслужбі», – розповіли в ДБР.

Зловмисники вже встигли підготувати підроблені документи про виконання робіт та перерахували кошти на рахунок підрядника. Але слідчі ДБР спільно зі співробітниками СБУ викрили оборудку та арештували гроші на рахунку.

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Зазначається, що завдяки роботі СБУ на випередження злочинним намірам вдалося запобігти.

Прізвищ підозрюваних не повідомляють.

До слова, 12 липня уряд призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Держпродспоживслужби Андрія Лордкіпанідзе. На цій посаді він замінив Анатолія Вовнюка, який виконував обов’язки керівника служби з 16 лютого цього року. Його призначили після звільнення з посади попередньої голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької.

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